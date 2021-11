Schianto frontale tra 2 auto, due feriti: uno è gravissimo

È di due feriti, uno dei quali gravissimo, il bilancio dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì in via Astico a Fara Vicentino.

Due auto, per cause ancora in corso dì accertamento, si sono scontrate frontalmente. Il conducente di uno dei due veicoli, un 19enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo in seguito al violento schianto. Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza del Suem e portato in codice rosso al San Bortolo di Vicenza a causa dei forti traumi ricevuti . Secondo i primi rilievi sarebbe stato senza cinture di sicurezza.

Il 19enne è attualmente intubato nel reparto rianimazione. L'altro conducete è invece stato portato all'ospedale di Santorso in codice giallo.