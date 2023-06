Schianto fra tre auto, due feriti

Schianto tra 3 auto nel primo pomeriggio di martedì a Dueville. Alle ore 13.20, lungo la Marosticana, un'Alfa Romeo Mito che proveniva da Dueville e diretta in un parcheggio di un pubblico esercizio, per cause in corso di accertamento, entrava in collisione con una Citroen C3 proveniente dal senso opposto.

A seguito dell'urto l'Alfa Mito ha fatto una rotazione di 180 gradi e andava a collidere con una Toyota che stava svoltando, anche questa, nel parcheggio. Sul posto sono intervenute due ambulanze del Suem 118 che hanno trasportato all'ospedale di Vicenza i conducenti dell'Alfa Mito e della Citroen in codice verde, mentre rimaneva illeso il conducente della Toyota.

Per i rilievi del sinistro stradale è intervenuta una pattuglia del consorzio polizia locale Nordest Vicentino del distaccamento di Monticello Conte Otto. Il traffico, visto l'orario, ha subito dei forti rallentamenti.