Schianto fra 3 auto: feriti e traffico in tilt

Un incidente con tre feriti, tutti lievi, è accaduto mercoledì mattina alle 9 in viale D'Alviano a Vicenza all'incrocio con via Sarpi. Nel sinistro sono state coinvolte tre auto, due delle quale sono finite nella carreggiata opposto a seguito della carambola.

Sul posto è intervenuto il Suem 118 per le cure ai feriti e la polizia locale per i rilievi e la regolazione del traffico che ha subito pesanti disagi. Viale D'Alviano è infatti stato chiuso in direzione ospedale, nel tratto compreso tra via Bacchiglione e via Sarpi.