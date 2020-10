Schianto fra 3 auto: due feriti

Poco prima delle 9 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 43 in Via Europa a Chiampo per un incidente tra tre auto: due feriti. I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza le tre auto di cui una elettrica e prestato la prima assistenza ad un passeggero rimasto ferito, che viaggiava a bordo di una Volkswagen Passat con altre due persone, rimaste illese.

L’uomo è stato poi estratto e preso in cura dal personale del SUEM 118 per essere trasferito in ospedale. Leggermente ferito anche l’autista della Mercedes. Illeso il conducente dell’auto elettrica Peugeot 208. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 10.30 circa.