Schianto tra due auto, tre feriti: anche un bambino

Alle 14:10 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pietre a Pojana Maggiore per un incidente tra due auto, di cui una finita rovesciata su un lato. Il bilancio è di tre feriti, tra cui un bambino.

I pompieri accorsi da Lonigo, hanno messo in sicurezza le auto, mentre i feriti, fortunatamente lievi, sono stati presi in cura dal personale sanitario e trasferiti in pronto soccorso per accertamenti. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.