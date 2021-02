Schianto contro un platano: grave una donna

Intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la conducente che è stata portata in ospedale in codice giallo

Poco dopo le 7 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Manzoni a Sarego per un’auto finita contro un albero dopo la perdita di controllo dell’autista rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la donna alla guida, che è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM per essere poi trasferita in pronto soccorso in codice giallo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.