Schianto ciclomotore-autocarro: in ospedale un 16enne

Incidente a Cogollo del Cengio alle 15:30 di sabato 25 settembre. Un 16enne alla guida di un ciclomotore, uscendo da un parcheggio privato, si immetteva nel flusso della circolazione di via Grumo Ventaro (S.P. 350). In quel momento è sopraggiunto un autoarticolato in direzione Arsiero, che, per cause in corso di accertamento, ha colpito con la parte anteriore destra il manubrio del ciclomotore, facendo sbalzare il conducente e cadere il ciclomotore stesso, dopo qualche metro.

A seguito dell'urto, il minorenne è stato trasportato da un'ambulanza del 118, in codice giallo, al pronto soccorso di Santorso.

Rilievi sinistro e regolazione traffico a cura di due pattuglie della polizia locale "Alto Vicentino" di Piovene Rocchette e Schio.