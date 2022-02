Ciclista si schianta contro un furgone: è grave in rianimazione

È di un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto alle 15:30 di martedì a Ponte di Mossano, in via Montruglio lungo la Riviera Berica, a fianco della pista ciclabile. Un ciclista, le cui generalità non sono per il momento note, si è schiantato addosso a un furgoncino Mercedes per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale. L’uomo è rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo commerciale, riportando gravissimi traumi.

L’allarme è scattato subito dopo l’incidente e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. I pompieri arrivati da Vicenza hanno estratto il ciclista da sotto il Mercedes Vito. L'uomo è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Il ciclista è ricoverato al reparto rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.