Si schianta con la bici contro il muro di una casa, 21enne in rianimazione

Si stava recando in città assieme a due amici quando è finito con la bici contro il muro di un'abitazione. L'incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì in via Callecurta a Monteviale. La vittima dell'incidente è un giovane richiedente asilo di 21 anni, ospitato come i suoi amici nella parrocchia del paese, che è andato dritto a un tornante e si è schiantato su una casa, riportando traumi talmente gravi da dover essere ricoverato nel reparto rianimazione del San Bortolo.

Sul posto, oltre a un'ambulanza del Suem, sono arrivati i carabinieri per i rilievi e per stabilire le cause dell'incidente, forse dovute all'alta velocità durante la discesa.

