Schianto bici-furgone, grave un ciclista

Alle 12:55 di sabato 23 ottobre. A.G., 46enne di Cassola, in sella alla propria bicicletta da corsa, stava percorrendo via Zucchi, proveniente da Salcedo, con direzione Fara centro. Nell'affrontare la discesa, per cause in corso di accertamento, andava a collidere frontalmente con l'autofurgone Citroen condotto da G.D., 70enne di Rosà, che proveniva dalla parte opposta ed aveva appena affrontato una curva a destra.

A seguito dell'urto, così violento da causare la rottura del telaio della bicicletta, il ciclista riportava varie fratture, anche con trauma facciale, tanto che il personale medico dell'ambulanza 118 intervenuta, riteneva necessario richiedere il trasporto urgente del paziente mediante elisoccorso. L'eliambulanza giungeva dopo pochi minuti e trasportava il ciclista all'Ospedale di Vicenza, ove veniva sottoposto ad operazione chirurgica.