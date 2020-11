Schianto auto-scooter: un uomo in ospedale

Incidente a Thiene, in via Dei Quartieri, alle ore 12:20 circa di lunedì. B.V. 65enne residente a Thiene, alla guida di una Fiat 16, nell'effettuare la manovra di immissione nel flusso della circolazione, da un'area adiacente alla carreggiata in via Dei Quartieri all'altezza di via Cà Orecchiona/via Rozzampia, non ha dato la precedenza a un motociclo Aprilia condotto da P.S., uomo 34enne residente anch'esso a Thiene, che stava andando su via Cà Orecchiona con direzione di marcia verso il centro di Thiene.

A seguito della collisione il conducente del motociclo è saduto rovinosamente a terra riportando lesioni per cui è stato soccorso da un'ambulanza del SUEM 118. Completamente illeso il conducente dell'autovettura. Rilievi e regolazione traffico sono stati effettuati da una pattuglia della polizia locale nordest vicentino.