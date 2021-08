Schianto auto scooter, gravissimo un giovane: durante i rilievi un ubriaco sfonda un segnale della polizia

La vittima, un 19enne è stato portato in ospedale in prognosi riservato. Mentre i vigili erano al lavoro, un 27enne in stato di ebrezza alcolica è entrato nell'area delimitata

È di un ferito gravissimo il bilancio dell'incidente avvenuto domenica alle 22:35 a Schio. A.B.. donna 80enne di Valli del Pasubio, alla guida di una Mercedes Classe A, stava percorrendo via Rovereto in direzione Valli del Pasubio quando, giunta all'altezza dell'intersezione con via Generale Achille Papa, per cause in corso di accertamento, non riusciva ad evitare l'urto con il ciclomotore Malaguti condotto da M.D., ragazzo 19enne di Schio, che nel frattempo si era immesso in via Rovereto proveniente dalla laterale.

A seguito dell'urto il giovane conducente del ciclomotore è stato soccorso a lungo dai sanitari di due ambulanze, che, con grande professionalità, ne hanno riattivita le funzioni vitali. Il giovane è stato quindi trasportato, in prognosi riservata, all'ospedale di Vicenza. Incolume la donna.

Nel corso dei rilievi a cura di due pattuglie della polizia locale "Alto Vicentino" di Schio, un giovane 27enne di Valli del Pasubio, è entrato con la propria auto nell'area delimitata abbattendo un cartello mobile apposto per il rilievo del sinistro. Sottoposto a prova con etilometro, è risultato positivo con g/l 1,67 (oltre 3 volte il limite). Pertanto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza, con ritiro patente di guida e sequestro del veicolo.