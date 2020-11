Schianto auto-scooter: 15enne in rianimazione

Pauroso schianto nel primo pomeriggio di lunedì ad Altissimo. Un ragazzo di 15 anni è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica al San Bortolo di Vicenza in seguito a un incidente avvenuto mentre si trovava in sella alla sua Vespa. Per cause in via d'accertamento il giovane si è scontato con il suo scooter contro una Fiat Freemont.

L'incidente è avvenuto in una stradina del paese e, secondo una prima ricostruzione, l'auto e la Vespa si sono scontrati frontalmente. Il 15enne è stato portato in ospedale con politraumatisti, ma è sempre rimasto cosciente.