Si schianta contro due vetture parcheggiate, l'auto finisce capovolta 

Poco prima delle 10 di venerdì 21 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Eretenio a Vicenza per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito.

L’auto dopo essersi capovolta è finita addosso ad altre due vetture parcheggiate, danneggiandole.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il conducente rimasto ferito è stato assistito dal personale di un’ambulanza in transito che l’ha trasferito in ospedale. Sul posto la polizia locale che ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.