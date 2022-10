Schianto auto-moto sulla Statale, 27enne finisce in ospedale

Incidente tra un'auto e una moto lungo la strada Statale 47 all'incrocio con via Degli Alpini a Tezze sul Brenta. Per cause corso accertamento, durante manovra di svolta da parte di una Volkswagen condotta da una 44enne, è avvenuto l'impatto con una motocicletta con in sella un 27enne residente a Vicenza.

Ad avere la peggio è stato il motociclista che è caduto a terra riportanto alcuni traumi. Il giovane è stato ricoverato in ospedale a Vicenza. Non sarebbe in pericolo di vita.