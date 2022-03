Schianto auto-moto, muore un 77enne: ferita una donna

Incidente mortale sulle strade del Padovano. A Cittadella, in uno schianto tra un'auto e una moto, ha perso la vita un uomo di 77 anni, Gino Pegoraro, residente a Rossano Veneto.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 16.45 del pomeriggio di oggi: lo scontro tra lo scooter e un auto che proveniva dalla direzione opposta all'incrocio tra via Zucca e via Postumia di Levante è stato fatale per il centauro, mentre la donna che viaggiava insieme a lui quale passeggera si trova ora ricoverata nel vicino ospedale con una frattura alla tibia.

Sul posto è giunta la polizia locale di Cittadella, che ha compiuto i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente: La vittima è un 77enne di Rossano Veneto: stando alle prime ricostruzioni lo scooter è stato centrato in pieno da un’auto che ha invaso la corsia opposta per evitare un tamponamento.