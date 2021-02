Schianto auto-moto: muore 54enne

Tragedia sulla strada domenica pomeriggio a Sandrigo. Verso le 14:30 S.F., 34enne di del posto, alla guida di una BMW X1 stava percorrendo la SP 248 (via della Repubblica) in direzione Dueville. Giunto all'altezza del distributore di carburanti posto sulla sinistra della carreggiata, ha rallentato al centro della strada onde effettuare manovra di svolta a sinistra. Nel momento in cui effettuava la manovra di svolta, per cause in corso di accertamento, non si ha visto la Suzuki con alla guida Roberto Picco, 54enne di Bolzano Vicentino, che proveniva dalla direzione opposta.

A seguito del violento urto il motociclista è stato sbalzato dal mezzo finendo sull'asfalto e morendo per le lesioni riportate. Il Pubblico Ministero di turno, dott.ssa BLOCK, disponeva il sequestro di entrambi i veicoli.

Per il rilievo del sinistro, la polizia locale nordest vicentino ha chiuso temporaneamente il traffico nel senso di marcia Dueville - Sandrigo.