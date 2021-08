Esce in retromarcia dal parcheggio e investe un motociclista, il centauro muore in ospedale

Tragico epilogo dell'incidente stradale avvenuto verso le 21 di mercoledì in via Dei Longhi ad Arsiero. I carabinieri della stazione di Valdastico hanno denunciato per omicidio stradale A.M., arsierese 25enne. Il giovane stava uscendo in retromarcia da un parcheggio alla guida di una Mercedes C220.

Secondo i rilievi dei militari, intervenuti sul posto, il 25enne aveva omesso di dare la precedenza ad una Honda CB1000R condotta da Andrea Canale, un 40enne di Tonezza del Cimone, con a bordo una coetanea di Vigonza.

A seguito dell’incidente il conducente del motoveicolo è deceduto presso l’ospedale “San Bortolo” di Vicenza per shock emorragico, mentre la donna è attualmente ricoverata presso l’ospedale di Mestre in prognosi riservata. Tra gli accertamenti condotti dalla pattuglia dei carabinieri di Valdastico vi era quello dell’alcoltest eseguito sull’autista, risultato negativo.

I veicoli sono stati posti sotto sequestro a disposizione della procura di Vicenza per le future attività tecnico-investigative.