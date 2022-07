Scontro auto-moto, gravissima una donna

Alle 13.55 circa di oggi, sabato 30 luglio, in via Palladio a Zanè, la conducente di un veicolo DS, proveniente da Thiene con direzione Piovene Rocchette, per cause in corso di accertamento, nell'accedere all'area di distribuzione di carburante in loco, è entrata in collisione con un motoveicolo Yamaha, proveniente dal senso opposto.

A seguito dell'urto il conducente e il passeggero del motociclo sono stati sbalzati, cadendo rovinosamente a terra. Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze del Suem 118 e l'elisoccorso di Verona. Il conducente del motociclo è stato trasportato a Santorso per traumi vari mentre la passeggera veniva trasportata in codice rosso all'ospedale S. Bortolo di Vicenza dall'elisoccorso.

La conducente dell'autovettura veniva trasportata all'ospedale di Santorso con lesioni lievi. La strada ha subito rallentamenti e deviazioni per circa due ore. Per i rilievi e la viabilità del traffico intervenivano tre pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino.