Schianto auto-moto, grave un 29enne

Grave incidente tra un'auto e una moto nella notte tra venerdì e sabato. Il bilancio è di due persone in ospedale, una delle quali ricoverata in rianimazione. Secondo una prima ricostruzione, per motivi in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati in viale Verona, all'altezza del cavalcavia de Ferreti.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 29enne, e la sua passeggera, una 30enne. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem che ha trasportato il conducente all'ospedale in codice rosso e la ragazza in codice giallo. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.