Schianto auto-moto, grave un centauro

Grave incidente nella serata di mercoledì ad Arsiero. Per cause in corso di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate lungo via Longhi verso le 21.

Il bilancio è di due feriti: una ragazza coinvolta nell’incidente e un motociclista. Ad avere la peggio quest’ultimo che è stato portato in codice rosso all’ospedale di Santorso e, successivamente, visti i traumi riportati nello schianto, in rianimazione al San Bortolo di Vicenza. La ragazza ferita è invece ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto, oltre al Suem 118, sono intervenuti i carabinieri di Valdastico per i rilievi.