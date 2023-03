Schianto auto-moto, ferito un centauro

Schianto tra una Volvo e una moto lungo la provinciale 246 a Valdagno. Il bilancio è di un ferito, il motociclista che è stato portato all'ospedale di Valdagno con un codice di bassa gravità da un'ambulanza del Suem 118.

L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto verso le 14.40. Al momento dello scontro l'auto viaggiava sulla Priabonese mentre il centauro era diretto in direzione Valdagno. Sul posto è intervenuta la polizia locale Valle Agno