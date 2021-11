Schianto auto-moto, grave in ospedale un 23enne

Un motociclista grave in ospedale - ma fortunatamente non in pericolo di vita – dopo lo schianto con un’auto. È il bilancio dell’incidente avvenuto alle 18.30 circa di giovedì in via Monte Pasubio a Piovene Rocchette.

Un'autovettura Peugeot 208 condotta da una 36enne si stava immettendo da una strada privata in via Monte Pasubio, con manovra di svolta a sinistra e direzione di marcia Schio. In tale frangente la corsia che porta a Piovene Rocchette era molto trafficata tanto che i veicoli procedevano a rilento. Grazie alla cortesia di un conducente, la 36 enne si è immessa in via Monte Pasubio urtando contro una Yamaha, condotta da un 23enne, in fase di sorpasso dei veicoli fermi e/o in lento movimento che stavano percorrendo la corsia di via Monte Pasubio con porta a Piovene Rocchette.

Ad avere la peggio il conducente del motociclo che è stato trasportato con ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santorso e, a causa delle lesioni riportate, ricoverato. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta una pattuglia del consorzio di polizia locale Alto Vicentino di Schio e una del distaccamento di Piovene Rocchette. Nel bimestre settembre/ottobre gli incidenti stradali con danni alle cose e feriti rilevati nei comuni consorziati dell’area sono pressoché raddoppiati.