Schianto auto-moto, in ospedale un 20enne

In seguito all'urto il centauro è caduto a terra riportando ferite. Il ragazzo è stato portato in ospedale in codice giallo

È di un ferito, a quanto pare non in grave condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto circa alle ore 10 di giovedì in via Marconi a Thiene. Per cause in corso di accertamento, B.G., un 72enne residente a Thiene al volante di una Fiat Panda è uscito da un parcheggio e nell'immettersi sulla strada con direzione stazione dei treni, si è scontrato con motociclo Yamaha, condotto da F.G. ventenne residente a Marano, proveniente dalla stazione dei treni.

A seguito dell'urto il motociclista è caduto a terra riportando ferite lievi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 che ha trasportato il motociclista all'ospedale di Santorso. Per i rilievi del sinistro e la viabilità del traffico intervenivano due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino.