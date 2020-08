Schianto auto-moto: due motociclisti in rianimazione

Schianto tra un'auto e una moto verso le 13:30 di venerdì in viale Autieri d'Italia ad Asiago. Per cause in corso di accertamento una moto con in sella un uomo e una donna (quest'ultima passeggera del mezzo) è stata centrata da una Rav4 che stava svoltando,

Ad avere la peggio la coppia di motociclisti. La donna ha riportato un grave trauma cranico finendo con la testa contro il cordolo del marciapiede mentre l'uomo ha subito traumi agli arti. Entrambi sono stati soccorsi dall'elicottero del Suem e ricoverati in riaminazione: la prima al San Bortolo di Vicenza e il guidatore all'ospedale di Treviso.