Schianto auto-moto, centauro in rianimazione

Grave incidente nella mattinata di mercoledì in via Arzignano a Chiampo. Verso le 8, per motivi in corso di accertamento, un 59enne di Arzignano, in sella alla propria moto Yamaha, mentre stava procedendo in direzione del paese, si è schiantato contro un'auto che proveniva in senso contrario e stava svoltando a sinistra. A causa del violente impatto il centauro è stato sbalzato dalla moto per diversi metri riportando nella caduta diversi poli traumatismi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem che ha trasportato il ferito in ospedale ad Arzignano in codice rosso e poi al San Bortolo di Vicenza, dove il motociclista è stato ricoverato in rianimazione. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi.