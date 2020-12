Schianto auto-moto: 56enne in ospedale

Schianto tra un'auto e una moto nel pomeriggio di martedì in via Capitano Alessio a Rosà. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale Nevi, intervenuta sul posto, verso le 13, lungo la statale 47, una Volkswagen Golf e uno scooter si sono scontrati semifrontalmente.

Nell'impatto ad avere la peggio è stato lo scooterista che, a seguito dell'urto, è finito rovinosamente sull'asfalto. L'uomo, un 56enne, è stato soccorso da un'ambulanza del Suem 118 e trasportato in ospedale in codice giallo. L'incidente ha avuto ripercursioni sul traffico che, nell'ora di punta, ha subito per circa mezz'ora, dei rallentamenti.