Schianto auto-furgone, grave 68enne

È di un ferito ricoverato in ospedale a Vicenza in gravi condizioni il bilancio dell'incidente avvenuto venerdì mattina verso le 8:40 a Bolzano Vicentino. Un uomo 38enne di Quinto Vicentino, alla guida di una Skoda, stava percorrendo la Postumia con direzione Bolzano Vicentino quando, giunto all'altezza dell'intersezione con via Carpaneda Bassa, per cause in corso di accertamento, non è riuscito a evitare l'urto con l'autofurgone Iveco condotto da uomo 68enne di San Pietro in Gù (PD), che si trovava fermo a lato carreggiata.

A seguito dell'incidente, il conducente dell'autofurgone è stato soccorso da un'ambulanza 118 e trasportato al San Bortolo in codice giallo. Illeso il conducente della Skoda. Rilievi e regolazione traffico a cura del distaccamento di Sandrigo della polizia locale nordest vicentino.