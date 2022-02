Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muretto, gravissimo 23enne

Ha perso il controllo della Bmw che stava guidando mentre stava rientrando a casa e si è schiantato contro il muretto di una casa. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Roma a San Vito di Leguzzano. Alla guida della vettura un 23enne (M.D.Z. le iniziali) residente a Malo che, a causa delle gravi ferite riportate è finito al reparto rianimazione dell’ospedale di Vicenza.

L’uscita di strada è avvenuta autonomamente, forse per un colpo di sonno, verso le 3 del mattino e il ragazzo era solo in auto. L’allarme è stato lanciato dai residenti che hanno sentito un forte rumore provocato dallo schianto e sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem e i vigili del fuoco. I pompieri arrivati da Schio hanno tagliato le lamiere le lamiere dell’abitacolo e hanno estratto il giovane che era privo di sensi. I sanitari hanno poi stabilizzato il 23enne, che presentava diversi politraumatismi, e dopo averlo stabilizzato l’hanno portato in gravissime condizioni al San Bortolo.

Sul luogo dell’incidente, messo in sicurezza dai pompieri a causa dello sversamento di liquidi del motore della Bmw, sono successivamente arrivati i carabinieri di Schio per i rilievi.