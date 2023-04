Schianto tra auto, due feriti

Poco dopo le 8 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via De Gasperi a Grisignano per un incidente semi frontale tra due auto: feriti i due conducenti.

I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la donna alla guida della Peugeot 2008, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. La conducente è stata presa in cura dal personale del Suem stabilizzata e trasferita in ospedale come anche il conducente del Renault Captur.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto anche personale di Veneto strada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.