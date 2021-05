Schianto tra auto: due feriti

Alle 17 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Caldierino a Zugliano per un incidente tra due auto: due feriti. I pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le due persone che si trovavano nell’auto sono state prese in cura dai sanitari del SUEM, medicati sul posto gli altri conducenti. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.