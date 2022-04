Schianto tra due auto, divelta una colonnina di un contatore del gas metano

Alle 14:45 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rizzi incrocio con via Olivelli a Nove nei pressi della sede della polizia locale per un incidente tra due auto: nessuna persona ferita, divelta una colonnina di un contatore del gas metano. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza le auto e controllato la colonnina del gas, che pure se deformata non ha presentato perdite. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto i tecnici del gas per il ripristino del contatore. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.