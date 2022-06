Schianto tra un camper e un'auto: 3 feriti, uno grave

La notte scorsa, alle 1:50, i vigili del fuoco sono intervenuti, in strada Melaro ad Altavilla Vicentina per un incidente frontale tra un camper e un’auto: tre feriti. I pompieri, che si trovavano poco distanti sulla stessa strada per un altro intervento, sono intervenuti nell’immediatezza mettendo in sicurezza i mezzi ed estraendo dall’auto finita fuoristrada un giovane rimasto incastrato.

L’automobilista è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasportato in codice rosso in ospedale. Feriti in maniera più lieve la coppia che si trovava sul camper, anche loro trasferiti per accertamenti in pronto soccorso. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.