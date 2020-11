Schianto auto-bici: una donna in ospedale

Incidente stradale alle ore 14:45 circa di venerdì lungo via Zuccola nel Comune di Bolzano Vicentino. Lo schianto è avvenuto tra un'autovettura Hyundai condotta da un uomo 82enne di Bolzano Vicentino che, giunto all'altezza degli impianti sportivi, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare l'urto contro un velocipede condotto da una donna 70enne sempre residente in zona.

La donna è stata trasportata in ambulanza presso l'ospedale di Vicenza in quanto a seguito dello scontro ha sbattuto con la testa sul parabrezza dell'autovettura.

La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale Nordest Vicentino intervenuti con una pattuglia del distaccamento di Sandrigo per il rilievo del sinistro e la regolazione della viabilità.