Scontro con un'auto, ciclista 20enne ricoverata in prognosi riservata

travolta da un'auto e da ieri sera, 28 giugno, si trova ricoverata in ospedale a Montebelluna, in prognosi riservata. Sono gravi le condizioni di una ragazza di circa 20 anni, residente nel vicentino, sfortunata protagonista di un incidente avvenuto verso le 20 a Semonzo di Borso del Grappa.

La giovane stava percorrendo, in sella alla sua bicicletta, via Piovego, in direzione della strada provinciale 26 quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da un'autovettura Ford Focus, con al volante un 60enne del vicentino, che stava giungendo da via Molinetto. Nell’impatto la ciclista ha riportato lesioni multiple: a soccorrerla sono stati medico e infermieri del Suem 118. I rilievi sono a cura dei carabinieri della stazione di Pieve del Grappa.