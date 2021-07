Schianto auto-bici, grave un 29enne

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì. Il giovane è stato trasportato in ospedale in elicottero

È di un ferito di 29enne, elitrasportato al San Bortolo di Vicenza il bilancio dello schianto tra un'auto e una bici, avvenuto verso le 17:15 di giovedì in via Fonteregina a Valli del Pasubio. Ad avere la peggio il giovane ciclista che è stato soccorso dai medici del Suem per un probabile trauma alla testa: è ricoverato in rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri di Schio per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.