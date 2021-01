Perde il controllo dell'auto, carambola e schianto contro un altro mezzo: grave 32enne

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale

Incidente nel pomeriggio di martedì in via Maranese a Schio. Poco dopo le 15, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una Mercedes classe A200, un 32enne residente a Schio, ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare con lo spigolo anteriore destro contro un albero a grosso fusto presente sulla destra della carreggiata. A seguito della collisione, la Mercedes è ruoitata in senso orario di 90° andando così ad invadere l'opposto senso di marcia e schiantandosi con la ruota posteriore sinistra contro una vettura Bmw X3, condotta da un 65enne sempre residente a Schio.

La Mercedes percorreva via Maranese con direzione Marano Vicentino mentre la Bmw procedeva nel senso di marcia opposto, in direzione Schio. A seguito dell'urto, la Mercedes è roteata ancora su se stessa fermandosi nella propria corsia di marcia mentre la BMW è finita con la parte anteriore contro una recinzione posta sulla destra rispetto al proprio senso di marcia. Il conducente della Mercedes è stato trasportato con ambulanza all'ospedale di Santorso in codice giallo, dove risulta tutt'ora ricoverato, mentre il conducente della BMW è rimasto illeso. Al fine di permettere il rilievo, la rimozione dei mezzi e la pulizia della carreggiata, la strada è rimasta chiusa per circa un'ora e mezza. Sul posto, per i rilievi, due pattuglie del consorzio polizia locale Alto Vicentino di Schio.