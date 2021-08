Sbanda in rotatoria e precipita sulla Pedemontana in costruzione: muore automobilista

Incidente mortale alle 18:40 di martedì lungo la rotatoria di via Molinetto a Montecchio Maggiore. Un automobilista, del quale ancora non si conoscono le generalità, ha perso il controllo dell'auto, per cause in corso di accertamento, e ha sfondato il guardrail finendo nella parete della sottostante Pedemontana in costruzione.

L'uomo è stato sbalzato fuori dalla vettura, sfondando il parabrezza, ed è deceduto sul colpo, come accertato dal personale medico del Suem accorsi con un’ambulanza e l’elisoccorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul luogo sono arrivati anche i pompieri da Arzignano e Vicenza con l’autogrù e hanno messo in sicurezza l’auto rovesciata. Sul posto la polizia locale dei castelli per i rilievi del sinistro. Molti i disagi alla viabilità con rallentamenti e code. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell’auto.