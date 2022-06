Perde il controllo dell'auto, sbatte contro un'altra e si ribalta

Mercoledì, poco dopo le 13, un 22enne alla guida di una VW T-Cross in transito su Santorso, si è immesso nella rotatoria della Favorita e dopo pochi metri, per cause in corso di accertamento, il suo conducente ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare una BMW X2, condotta da una 31enne, che stava percorrendo la medesima via con direzione Santorso centro.

A seguito dell'urto l'auto condotta dal 22enne si è ribaltata per poi fermarsi fuori dalla carreggiata stradale.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati con autoambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale di Santorso con ferite lievi. Sul posto due pattuglie del Consorzio Polizia locale Alto Vicentino di Schio per i rilievi e la deviazione del traffico.