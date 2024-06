Frontale tra auto: 62enne muore dopo la corsa in ospedale, ferita anche una 25enne

Venerdì sera, intorno alle 22, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a San Vito di Leguzzano

Un 62enne di Malo, alla guida di una Fiat Punto, mentre stava percorrendo via Vicenza (S.P. 46) con direzione Malo, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Citroen, condotta da una 25enne di Schio, che proveniva dalla direzione opposta.

A seguito dell'urto entrambi i conducenti sono stati estratti dall'abitacolo da una squadra dei Vigili del Fuoco di Schio. Il conducente della Fiat Punto è stato trasportato all'ospedale di Vicenza in codice rosso, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. La ragazza invece è stata trasportata in codice giallo, all'ospedale di Santorso. Le condizioni del 62enne di Malo, I.I. le iniziali, sono precipitate nel corso della notte e l'uomo è spirato dopo il ricovero.

Sul posto per i rilievi due pattuglie della Polizia locale "Alto Vicentino", coadiuvate da una pattuglia dei carabinieri.