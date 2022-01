Schianto al semaforo, un'auto si accartoccia: 39enne in ospedale

Lo scontro in prossimità del semaforo, la corsa in ospedale. Erano le 23.30 di giovedì 6 gennaio quando due auto si sono scontrate al semaforo tra via Roma e via Garibaldi, a San Pietro in Gu, nel Padovano.

B. M., 39 anni del posto era alla guida di una Fiat Punto e da via Roma era diretto verso via Vittorio Emanuele mentre M. S., 21 anni, di Bolzano Vicentino al volante della sua Volkswagen Polo arrivava da via Garibaldi e stava per svoltare in via Vittorio Emanuele.

All’incrocio dove è presente un semaforo le due auto si sono scontrate con violenza. Il 39enne è stato portato in ospedale a Vicenza ed è in prognosi riservata. La Polizia stradale sta indagando sulla dinamica per capire chi non abbia rispettato il semaforo o se quest’ultimo fosse funzionante o meno.

fonte: Padovaoggi