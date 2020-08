Schianto sui colli: moto travolge pedone

Incidente stradale sabato sera, intorno alla mezzanotte. Per cause in corso di accertamento un motociclista, mentre si trovava in località San Gottardo, ha travolto un pedone.

Ad avere la peggio è stata la persona a piedi, un 30enne di Dueville, che è stato subito soccoro dai sanitari del Suem 118 intervenuti sul posto. Il ferito è stato trasferito al San Bortolo in codice rosso e si trova ora ricoverato in Terapia intensiva. Ferito, ma in maniera più lieve il centauro, un 37enne del posto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente fornita dagli agenti della Polizia stradale intervenuti sul posto, il 30enne stava uscendo dalla trattoria con degli amici e nel mentre si accingeva ad attraversare la strada, è stato travolto dalla moto che stava sopraggiungendo. Gli amici non sono stati coinvolti nell'incidente.