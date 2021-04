Salita troppo ripida, il camion si ribalta: ferito l'autista

L'incidente lunedì pomeriggio nel Trevigiano. In ospedale un 43enne di Bassano del Grappa. Superlavoro dei vigili del fuoco per liberare la carreggiata dal carico, quintali di terriccio finiti sull'asfalto

Percorrendo un tratto in salita di via Belvedere, a Monfumo in provincia di Treviso, un camionista 43enne di Bassano del Grappa ha perso il controllo del mezzo che è finito per capovolgersi su un fianco con il suo carico di terriccio sparso quasi interamente sull'asfalto. L'incidente, come riporta Trevisotoday, è avvenuto alle 17.30 circa di lunedì e ha per qualche ora interrotto completamente la circolazione lungo la piccola strada, con i residenti costretti ad una lunga attesa o a intraprendere lunghi percorsi alternativi per poter superare l'ostacolo.

Il camionista non ha riportato lesioni gravi: è stato soccorso da medico e infermieri del Suem di Crespano, intervenuti con ambulanza e automedica. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto per essere sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso: quasi certamente ha riportato traumi al torace, con l'interessamento di alcune costole.

Particolarmente complesse sono state le operazioni di recupero del camion e della terra che stava trasportando. Sono infatti dovute intervenire alcune squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto che hanno lavorato per alcune ore per liberare la carreggiata e consentire la riapertura di quel tratto di via Belvedere.

