Schianto tra auto: anziano muore sul colpo

Un anziano ha perso la vita in un terribile incidente che ha avuto luogo sabato mattina, lungo la Sp 247 Riviera Berica, all'altezza del supermercato Aliper.

Secondo le prime informazioni sull'accaduto, l'uomo alla guida di una Fiat Uno, nell'uscita dell'incrocio, già teatro di numerosi incidenti, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un'altra auto.

Uno schianto violentissimo che non ha lasciato scampo all'anziano. All'arrivo dei sanitari, l'uomo era già privo di vita.