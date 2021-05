Tragedia sfiorata al Rally Campagnolo: perde il controllo dell'auto e finisce nella scarpata

Sabato, poco prima delle 16, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Bassi a Santorso per recuperare l’auto di un partecipante del “Rally Campagnolo” finita in una scarpata dopo la perdita di controllo del pilota per un guasto meccanico.

I pompieri arrivati da Schio e da Vicenza con l’autogrù, hanno recuperato l’auto, mentre pilota e navigatore erano venuti fuori dalla Bmw M3, senza nessun danno. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.