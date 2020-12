Auto esce di strada e finisce rovesciata nel canale di scolo: ferita la conducente

Sabato pomeriggio, poco dopo le 13, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Sp 51 in via Chiesa a Friola di Pozzoleone, per un’auto finita rovesciata sotto un piccolo ponte di un canale con oltre mezzo metro d’acqua: ferita la conducente.

Alcune persone del posto hanno aiutato la conducente a uscire dal mezzo prima dell’arrivo dei soccorsi. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno effettuato una verifica escludendo la presenza di altre persone a bordo.

La donna è stata stabilizzata dai sanitari del Suem ed elitrasportata in ospedale. La Polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell’auto da parte dell’autogrù arrivata dal comando di Padova.