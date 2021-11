Auto esce di strada e finisce nel fosso: feriti due giovani

Venersì, poco dopo le 19, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Contellana incrociò via Pietre a Pojana Maggiore per la fuoriuscita di un'auto, finita in un fossato contro il muro di delimitazione di un'abitazione.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza la Smart ed estratto i due giovani rimasti intrappolati all'interno dell'abitacolo, che sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 per essere stabilizzati e trasferiti in ospedale a Vicenza.

La Polizia locale del basso vicentino ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.