Schianto tra auto, una si ribalta: ferite le conducenti

Intervento dei Vigili del fuoco in provincia nella mattinata di giovedì. Due donne in ospedale

Giovedì mattina intorno alle 10, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Gianeselle incrocio via Largo Europa a Pojana Maggiore per un incidente stradale tra due auto di cui una rovesciata.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza le auto, mentre le due conducenti sono state assistite dal personale sanitario del Suem 118.

Sul posto la Polizia locale per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.