Frontale tra auto: tre i feriti

Nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 13.45, i Vigili del fuoco, sono intervenuti in via Fornase Barco, incrocio SPXI via Castello, a Pojana Maggiore per un incidente frontale tra due auto: tre feriti.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto utilizzando cesoie e divaricatori idraulici due donne da una vettura e dall’altra un uomo. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale del Suem 118, stabilizzati e trasferiti in ambulanza in ospedale. La Polizia locale del Basso Vicentino ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.