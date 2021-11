Pirata della strada investe un ciclista, l'uomo finisce in un fossato: salvato dai pompieri

Alle 5:30 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Preon a Lonigo, lungo la strada verso Alonte per soccorrere un lavoratore investito in bici da un’auto mentre si stava recando al lavoro e sbalzato in un canale di scolo, pieno d’acqua. Scappato l’investitore.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno tratto in salvo il giovane immerso dentro l’acqua, intanto tenuto parzialmente fuori da altri due passanti, che hanno prestato il primo soccorso. L’uomo un 43 enne di origine straniera è stato preso in cura dal personale del SUEM e trasferito in ospedale.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro ed individuare l’investitore. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7.